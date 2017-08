sem identificação Polícia encontra em milharal corpo

de homem torturado e executado Única pista identificada é documento de veículo que estava no local

A Polícia Civil encontrou em milharal, na manhã deste domingo, o corpo de um homem. A vítima foi torturada e executada com pelo menos três tiros. O crime aconteceu no município de Ponta Porã, quase divisa com o Paraguai.

A vítima estava em região perto da MS-164. Agentes do Setor de Investigação Geral (SIG) foram os primeiros a chegar na fazenda. O homem, que não foi identificado, estava com os pés e mãos amarrados e os tiros foram feitos a partir de uma pistola 9mm. Os disparos foram feitos contra a cabeça.

Ao lado do corpo estava o documento de automóvel com origem do Paraguai. Por conta disso, os policiais brasileiros pediram auxílio à Divisão de Homicídios da Polícia Nacional do país vizinho. Uma das suspeitas é que a vítima seja paraguaia.

A perícia também esteve no local onde o corpo estava e os primeiros exames mostraram que o homem fora executado entre sábado e domingo em outra região. Os suspeitos do crime deixaram a vítima no milharal e fugiram.

Funerária de plantão levou o rapaz para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Ponta Porã. Tanto o SIG como policiais paraguaios agora tentam identificar o homem executado.