Na fronteira Polícia descobre laboratório que produzia 30 toneladas de cocaína por mês Droga entrava no Brasil por MS e também era enviada para países europeus

Residência que funcionava como laboratório de entorpecente, no Bairro Maria Vitoria, na cidade paraguaia Pedro Juan Caballero, divisa com Ponta Porã, foi alvo de ação policial na noite de ontem. No local, além de serem apreendidos mais de dois quilos de cocaína, foi preso o paraguaio Carlos Gimenez Armos, de 42 anos.

Agentes da Secretaria Nacional Anti Drogas (Senad) encontraram na casa um quilo de substância usada para aumentar o volume da droga. Conforme informações do site Porã News, o laboratório preparava aproximadamente 30 toneladas de droga por mês.

Ainda no local foram recolhidos vários moldes de metal e diversos outros utensílios utilizados para preparar e misturar a droga. O funcionamento do laboratório surpreendeu os agentes anti drogas do Paraguai, já que trabalhava a todo vapor.

Por estar situada a poucos metros da fronteira com a cidade brasileira de Ponta Porã, o laboratório era usado pelos traficantes como porta de entrada de cargas de droga para grandes capitais brasileiras e posteriormente enviada a países europeus.