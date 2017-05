TRÁFICO DE DROGAS Polícia apreende caminhonete carregada com meia tonelada de maconha Suspeito se escondeu em plantação de milho e não foi encontrado

Caminhonete carregada com 553 quilos de maconha foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária neste fim de semana na MS-165, entre Aral Moreira e Ponta Porã.

O condutor do veículo, com placas do Paraguai, conseguiu fugir se escondendo em plantação de milho e não foi encontrado.

Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa da PM, o motorista desviou antes de chegar no bloqueio policial, abandonou o veículo e fugiu a pé.

Os militares revistaram a caminhonete e encontraram 16 fardos de maconha que pesaram mais de meia tonelada.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã e será investigado.