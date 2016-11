PONTA PORÃ Pistoleiros perseguem e executam homem que se escondeu embaixo de cama Caso aconteceu na tarde desta quarta-feira

O paraguaio Derlis Rene Vallejos Benitez, de 23 anos, foi executado por pistoleiros, na tarde de hoje, no distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã (MS).

Segundo o Porã News, a vítima estava tomando cerveja, no bar denominado Salgados da Leona, acompanhada por duas pessoas, quando dois suspeitos entraram de moto no estabelecimento e o que estava na garupa atirou várias vezes com uma pistola 9mm.

Benitez tentou fugir e se escondeu debaixo de uma cama em dormitório, mas foi perseguido e morto pelos pistoleiros.

A forma como a vítima foi executada indicaria um ajuste de contas do sub mundo do crime organizado que atua nesta parte da fronteira com o Paraguai.

A Polícia Civil investiga o caso.