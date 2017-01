AUTOR FUGIU Pistoleiro invade Jockey Club e

executa homem com vários tiros Vítima foi atingida com disparos na cabeço, no tórax e morreu no local

30 JAN 2017 Por LAURA HOLSBACK 07h:13

Marcial Martinez Sanches, 41 anos, foi executado a tiros, dentro do Jockey Club – local destinado a atividades com cavalos, localizado na Rua dos Laçadores, no Centro de Ponta Porã. O crime aconteceu na noite de ontem (29). De acordo com Boletim de Ocorrência, a vítima foi surpreendida com vários disparos de pistola calibre 9 milímetros quando conversava com amigos. Marcial levou tiros na cabeça e no tórax e morreu no local. O atirador fugiu com auxílio de motociclista. Nenhum suspeito foi preso e o crime está sob investigação.

