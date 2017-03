APREENSÃO Passageiro de ônibus é flagrado com revólver, munições e maconha Droga estava distribuída em 40 tabletes e pesou 31 quilos

Durante fiscalização em posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Ponta Porã, ônibus que seguia para Cuiabá, ma madrugada de hoje, foi flagrado com 31,36 quilos de maconha no bagageiro externo do veículo.

Além da droga, foram apreendidas ainda, no bagageiro interno, junto com pertences do suspeito, o servente de pedreiro, de 23 anos, um revólver calibre 22, marca Doberman de fabricação argentina, com numeração raspada e duas caixas com 50 unidades de munição do mesmo calibre, 10 cédulas de R$ 20 reais com indícios de falsificação..

A droga estava distribuída em 40 tabletes e escondidos dentro de uma mala, uma bolsa e uma mochila. Ao ser preso o rapaz disse que receberia R$ 5 mil para levar a droga, a arma e munições até Cuiabá, mas não informou de quem recebeu o produto e nem pra quem o entregaria.

Sobre as cédulas falsas ele afirmou que comprou no Paraguai por R$ 50 e pretendia repassá-las. Ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Ponta Porã.