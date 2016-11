EXECUÇÃO Homem de 28 anos é morto

em colônia com vários tiros Populares encontraram corpo da vítima por volta das 7h de hoje

Identificado como Marcos Antônio Ortellado Benitez, de 28 anos, o paraguaio encontrado morto, na manhã de hoje, por volta das 7h, na colônia Portera Ortiz, fronteira com Ponta Porã.

Populares avistaram o corpo e avisaram a Polícia Nacional. Com o trabalho conjunto de agentes da Divisão de Homicídios e de promotor de justiça, autoridades realizaram os procedimentos e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Pedro Juan Caballero.

Conforme a polícia, a vítima foi executada com vários disparos de arma de fogo e o corpo foi abandonado em outro local. O motivo do crime ainda não foi esclarecido, porém, a suspeita é de caso passional ou ajuste de contas do narcotráfico que atua na região de fronteira, de acordo com o site Porã News. Até o momento, ninguém foi preso.