Estava com arma Motorista perde controle em curva

e morre depois de capotagem Sidney Rossanesi tinha 50 anos e estava com pistola no veículo

Motorista de 50 anos morreu na manhã de hoje em acidente na MS-164, na região de Ponta Porã, em trecho conhecido como trevo do posto de fiscalização Copo Sujo. Sidney Rossanesi foi arremessado da Saveiro branca, de placas de Campo Grande, que conduzia.

O site Porã News divulgou que a principal suspeita é que ele perdeu o controle na curva e saiu da rodovia. A Polícia Civil vai investigar se ele estava em alta velocidade.

O veículo capotou diversas vezes e bateu em árvore. No impacto, Rossanesi foi jogado e morreu antes da chegada de atendimento emergencial.

Os Bombeiros estiveram no local, mas nada puderam fazer. Policiais militares rodoviários também foram acionados para registrar a ocorrência. A perícia criminal foi no trevo onde aconteceu o acidente para levantar detalhes e produzirá laudo com indicações do principal motivo da batida.

O corpo de Sidney Rossanesi foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã e até o começo da tarde ainda aguardava a chegada de familiares para ser liberado.

Arma encontrada com vítima de acidente, na MS-164. Foto: Divulgação/Porã News

Depois de averiguação, a Polícia Rodoviária Estadual encontrou uma pistola .380 e um carregador municiado, além de coldre. O Porã News informou que a vítima não tinha porte de arma de fogo.

Rossanesi teria passagens policiais e era do estado de São Paulo, mas estava morando no bairro Vivendas do Bosque, em Campo Grande.