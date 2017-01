PONTA PORÃ Motociclista é executado com cinco

tiros e pistoleiros confirmam morte Crime aconteceu em cruzamento de ruas, na madrugada de hoje

Ricardo Aldana Sorrilha, 45 anos, foi executado com cinco tiros quando seguia de motocicleta pelo cruzamento entre as ruas Hermes da Fonseca e João Gualberto Cabral, no Bairro da Granja, em Ponta Porã. O crime aconteceu por volta das 3h deste domingo (22). Pistoleiros teriam mexido no corpo para confirmar a execução, segundo testemunha.

De acordo com Boletim de Ocorrência, a vítima seguia em moto de origem estrangeira e foi interceptada por dois atiradores ao passar pelo cruzamento entre as vias públicas.

Vários tiros foram disparados e cinco deles acertaram Ricardo, que morreu no local. A arma usada no crime, conforme a polícia, foi pistola do calibre 9 milímetros.

Testemunha relatou, ainda, que após os disparos, a dupla retornou ao cenário do crime, desceu da moto e mexeu no corpo e em alguns pertences da vítima. Em seguida, fugiu. A suspeita é que os criminosos foram garantir que Ricardo estava morto. O caso está sob investigação.