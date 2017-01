HR Ponta Porã Médicos garantem 15% de

aumento e não entram em greve Hospital faz parte do modelo de terceirização do governo do Estado

A direção do Hospital Regional de Ponta Porã garantiu reajuste, retroativo a dezembro, de 15% para evitar que médicos da unidade entrassem de greve. A reunião que definiu detalhes dessa negociação foi feita ontem (24).

Diretores do Instituto Gerir, que administra a unidade, representantes da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e médicos discutiram e definiram a porcentagem do aumento salarial. Caso não houvesse acordo, havia o risco de paralisação.

A administração da unidade de saúde foi terceirizada pelo governo do Estado a uma organização social (OS), modelo implantado ano passado.

“Os médicos entenderam que houve avanços em todos os setores do hospital, inclusive com melhorias das condições de trabalho, por isso fizemos o acordo e não haverá paralisação”, explicou o diretor geral Franco Monteiro Xavier.

Além do aumento de 15%, o contrato com os profissionais será válido por 12 meses a partir de agora.

O diretor clínico do HR de Ponta Porã, Nilo José Leal, participou da reunião representando 24 médicos. Ele apontou que as condições de trabalho também é ponto considerado importante para ter ocorrido o acordo.

“A reunião foi de suma importância para a classe médica, que está em sintonia com as mudanças já realizadas no hospital. Foi aceito o acordo, os atendimentos vão continuar normalmente, sem paralisação, e vamos continuar o diálogo a fim de manter favoráveis as condições de trabalho”, disse.

As negociações ainda tiveram a participação do superintendente regional do Instituto Gerir, Nasser Rodrigues Tannus; do superintendente técnico da OS, José Mário Meira Teles; do coordenador regional do governo do Estado, Adir Teixeira; e do assessor técnico de ações de regionalização da Secretaria Estadual de Saúde, Marcelo Henrique Mello.

ATENDIMENTO

Hospital Regional José de Simone Netto atende a população de Ponta Porã e também dos municípios de Amambaí, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.

O total de moradores que a unidade fica responsável soma mais de 195,5 mil pessoas, que vivem nas oito cidades da microrregião de Ponta Porã.