Feminícidio Ex que matou médica já havia a ameaçado com faca no mesmo local do crime Vítima era filha de vereador e sessão da Câmara de amanhã foi suspensa

14 DEZ 2016 Por GLAUCEA VACCARI 18h:10

Médica foi assassinada a tiros - Reprodução / Facebook Saiba Mais Médica é executada a tiros em posto de saúde Corretor imobiliário Rafael dos Santos, 35 anos, suspeito de matar a tiros a ex-mulher, a médica Nislaine Colman Benites, já teria ido até posto de saúde onde a mulher trabalhava e a ameaçado com uma faca há cerca de 40 dias. Vítima foi assassinada na manhã de hoje no posto de saúde Dr. Nery de Azambuja, em Ponta Porã. Nislaine chegou ao local de trabalho e foi a cozinha tomar café, ocasião em que viu o ex-marido se aproximar, armado. Ela correu e trancou a porta, mas Rafael atirou contra a porta e, em seguida, assassinou a mulher com disparos de arma calibre .380. Delegado responsável pelas investigações, Patrick Linares, disse ao Portal Correio do Estado que testemunhas ouvidas afirmaram que brigas entre o ex-casal eram constantes e ela já havia sido ameaçada várias vezes pelo ex-marido, que não aceitava a separação. “Ele já foi a esse posto há algum tempo com uma faca, a gente não sabe se para matar ou assustar”, disse o delegado. Ainda conforme a autoridade policial, mesmo com as constantes ameaças, mulher não registrou boletim de ocorrência e disse a pessoas próximas que preferia resolver o caso do seu jeito. Depois do crime, suspeito fugiu em uma motocicleta e polícia alertou as forças policiais das estradas, como as Polícias Rodoviárias Federal e Estadual, para impedir que o homem deixasse o município. Até o momento ele não foi localizado. Caso, registrado como feminicídio, está sendo investigado e equipes da inteligência trabalham para descobrir o paradeiro do corretor imobiliário. Vítima trabalhava no Programa Mais Médicos e era filha do vereador reeleito em Ponta Porã pelo PSDV, Marcos Benites, o Marquinhos. Por conta do crime, sessão ordinária marcada para amanhã na Casa de Leis, ponde vereadores discutiriam e votariam Orçamento do município para 2017, foi suspensa. Sessão extraordinária e sessão solene que seria realizada à noite, também foi suspensa.

Leia Também