Investigação Médica e filha de vereador é executada

com três tiros em posto de saúde Vítima correu e tentou trancar a porta, mas assassino atirou

A médica Nislaine Colman Benites foi assassinada com três tiros desferidos pelo ex-marido identificado como o corretor imobiliário Rafael dos Santos, 35 anos. Crime aconteceu hoje de manhã, no posto de saúde Dr. Nery de Azambuja, que fica no Bairro Jardim Marambaia, na cidade de Ponta Porã.

De acordo com o Ponta Porã Informa, Nislaine chegou no local de trabalho e foi até a cozinha tomar café, ocasião em que viu que o ex-marido se aproximava, armado. A médica correu e trancou a porta, mas Rafael desferiu um tiro contra a porta e, em seguida, assassinou a mulher com disparos de arma calibre .380.

Conforme informações de testemunhas, o corretor de imóveis chegou no posto de saúde em uma motocicleta e, antes de fugir, deixou cair o capacete.

A vítima trabalhava no Programa Mais Médicos e é filha do vereador reeleito em Ponta Porã pelo PSDB, Marcos Benites, o Marquinhos.

Polícia já tem imagens das câmeras de segurança instaladas nas proximidades da unidade de saúde. Caso é apurado por investigadores da 2ª Delegacia local.