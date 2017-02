VIOLÊNCIA Ladrões invadem padaria e agridem mulher com coronhada na cabeça Eles conseguiram fugir levando dinheiro; quantia não foi informada

A Polícia Civil procura por dois suspeitos de terem invadido comércio, na manhã de hoje, na Vila Reno em Ponta Porã. Os criminosos agrediram mulher de 65 anos com coronhada na cabeça e fugiram levando bolsas, dinheiro e celulares. Eles ainda não foram identificados.

Conforme as informações do registro policial, o crime aconteceu às 9h40min, em padaria da Rua Caçapava, quando os homens armados invadiram o local e anunciaram o assalto. Eles conseguiram roubar o dinheiro do caixa, além das bolsas e celulares de duas mulheres que estavam no estabelecimento.

O local é monitorado por câmeras de segurança e as imagens já foram entregues para a polícia. A quantia levada pelos criminosos não foi informada.