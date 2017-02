Ponta Porã Jovem de 22 anos morre esfaqueado

por cobrar dívida de R$10 Autor do crime fugiu e ainda não foi encontrado

Rodrigo Gomes Redis, de 22 anos, morreu no começo da tarde de hoje na Rua 15 de Novembro, em Ponta Porã. Vítima foi esfaqueada por cobrar uma dívida no valor de R$ 10 reais.

De acordo com o site Porã News, o jovem caminhava pela rua com o irmão e mais outro homem, que não teve o nome identificado, quando começaram a discutir por causa de dinheiro. O suspeito pegou uma faca e atingiu Rodrigo no peito, que morreu na hora. O autor fugiu do local.

A polícia realizou buscas na região para tentar prender o agressor, mas ele não tinha sido encontrado até a publicação desta matéria. Caso será investigado pela Polícia Civil.