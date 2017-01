fuga a 150 km/h Jovem de MS rouba caminhonete

e PM faz perseguição com helicóptero Estefanni Maciel Carneiro tem 19 anos e disse que 'não prejudicou ninguém'

A Polícia Militar do Paraná fez perseguição com helicóptero e montou cerco para conseguir prender Estefanni Maciel Carneiro, de 19 anos. A jovem, natural de Ponta Porã, conforme a Polícia Civil paranaense, foi identificada como principal suspeita no roubo de uma caminhonete Frontier, ocorrido em São José dos Pinhais (PR), ontem pela manhã. Ela teria agido com um comparsa, que ainda não foi localizado.

O caso aconteceu ontem (11), na BR-116. O veículo tinha rastreador e isso permitiu que a PM localizasse a suspeita. Foi realizado acompanhamento tático por terra e um helicóptero estava dando apoio para evitar que Estefanni fugisse. A jovem chegou a andar a 150 km/h e fazendo zigue-zague entre outros veículos na rodovia para tentar escapar. A perseguição durou em torno de 10 minutos.

A prisão aconteceu no município de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba (PR), que fica a menos de 50 quilômetros de onde aconteceu o assalto.

Ao site RIC Mais, a Polícia Civil do Paraná informou que as vítimas reconheceram Estefanni como sendo autora do roubo. Os assaltantes estavam armados também, mas na prisão realizada ontem não foi localizada a arma.

A jovem concedeu entrevista ao RIC Mais e comentou que decidiu entregar-se porque entendeu que não conseguiria escapar. "Eu só parei por causa do helicóptero, senão não tinha parado. Eu não prejudiquei ninguém. O carro já está com ele (vítima). Está tudo certo agora. Vamos esperar minha audiência hoje porque eu vou embora. Certeza que vou embora", disse, entre risadas.

A reportagem entrou em contato com a Delegacia de Campina Grande do Sul hoje à tarde e foi informado que Estefanni permanecia presa.

VÍDEO DA PERSEGUIÇÃO E ENTREVISTA