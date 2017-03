SAÚDE Hospital Regional gerido por OS aumentou atendimentos e reduziu custos Governo entregou, hoje, 10 leitos de UTI na unidade, em Ponta Porã

A nova gestão do Hospital Regional de Ponta Porã, conduzida por Organização Social (OS) – modelo que deverá ser adotado em outras unidades no Estado, resultou no aumento no número de atendimentos e redução de custos, informou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), ao entregar 10 novos leitos de UTI, na manhã desta sexta-feira (03).

Conforme o governo, o número de consultas e atendimentos de urgência passou de cerca de dois mil em agosto, para 4.734 em dezembro. Os avanços são de 26% a mais na capacidade de atendimento, com o custo menor no que se refere aos gastos da instituição. Anteriormente o Estado destinava cerca de R$ 2,3 milhões mensais para o Hospital Regional de Ponta Porã. Hoje, os custos são de R$ 1,9 milhão.

“A lógica de restruturação é essa. Esse é o modelo que os 11 polos regionais vão adotar. Ponta Porã será esse polo para a região da fronteira. Aqui vai ser o local para atender essa amplitude, assim como os demais polos atuarão nas demais regiões do Estado”, declarou Azambuja.

CONTRATO

Contrato entre o Instituto Gerir e a Secretaria de Estado de Saúde (SES) para a terceirização do hospital regional Dr. José Simone Netto, em Ponta Porã, foi firmado pelo período de 5 anos e ao todo serão gastos mais de R$ 116,6 milhões.