na rodovia Homem morre após bater moto

de frente com caminhonete Vítima estaria na contramão na BR-463

Um homem aparentando ter 50 anos, ainda sem identificação, morreu em um acidente na BR-463, na noite de ontem, entre o distrito de Sanga Puitã e a cidade de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

A vítima estava em uma moto estrangeira do tipo triciclo, conhecido como moto carga, e bateu de frente com uma caminhonete.

Conforme o site Porã News, as informações são de que a vítima conduzia a moto possivelmente na contramão e teria tentado cruzar a pista quando houve o acidente.

O motorista da caminhonete, Laender Dutra, 34, disse que ao ver o triciclo tentou desviar, mas acabou batendo e em seguida caindo em um barranco às margens da rodovia.

Após o impacto com a caminhonete, a vítima ainda foi atropelada por um caminhão que passou pelo local em seguida do acidente, mas não parou.

O corpo do homem parou a 45 metros do local do acidente e a moto ficou totalmente destruída.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar atenderam a ocorrência. O Corpo de Bombeiros constatou a morte e a perícia foi acionada.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã, aonde aguarda que algum familiar realize a identificação.