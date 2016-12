FRONTEIRA Suposto integrante do PCC é executado a tiros em frente a chácara em Ponta Porã Ele havia saído recentemente da prisão e estava abrigado na casa do tio

Mauri Jorge da Silva Braga, de 32 anos, foi assassinado a tiros na manhã de hoje em uma chácara em Ponta Porã. Ele havia saído recentemente do presídio e estava hospedado na casa de um tio.

Investigador da 2ª Delegacia de Polícia Civil disse ao Portal Correio do Estado que a vítima estava presa em Dourados e chegou recentemente à cidade. Hoje ele recebeu uma ligação e foi atender um grupo de homens na porta da residência.

O tio do rapaz estava aos fundos da chácara, cuidando de animais, quando ouviu os disparos. Quando chegou na frente do domicílio, se deparou com o sobrinho já morto. Ele acionou a polícia.

Ainda de acordo com o policial, Mauri relatava que era integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC). Caso será investigado pela 2ª DP com a delegada Sueili Araujo Lima Rocha.