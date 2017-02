CRIME DE FRONTEIRA Homem encontrado morto com

sinais de tortura em plantação de soja Guilherme Valério Duré, de 51 anos, estava desaparecido há três dias

Vendedor ambulante identificado como Guilherme Valério Duré, de 51 anos, foi encontrado morto na manhã de hoje, em plantação de soja, próximo a estrada vicinal que leva a Pedro Juan Caballero — cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

O corpo dele tinha marca de tiro na cabeça e apresentava sinais de tortura. Até o momento, a polícia não tem a identificação dos suspeitos.

Conforme as informações divulgadas pelo site Porã News, Guilherme estava desaparecido há três dias e foi encontrado por testemunhas que limpavam a região. Ele estava com corda amarrada no pescoço e tinha sido ferido com uma facada no rosto.

A suspeita da polícia é que a vítima tenha sido enforcada ou puxada pelo carro até o local da execução. Em relação a motivação do crime, há indícios de acerto de contas.