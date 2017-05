PONTA PORÃ Homem é baleado em tentativa de homicídio e acaba preso por tráfico Rapaz foi atingido por dois tiros e flagrado com cocaína no hospital

Homem de 25 anos foi baleado durante tentativa de roubo na madrugada de hoje, em Ponta Porã. No hospital, ele foi flagrado com drogas e será preso por tráfico.

De acordo com registro policial, homem deu entrada no Hospital Regional com dois ferimentos por tiros, sendo um no lado esquerdo do tórax e outro na perna direita.

Polícia Militar foi acionada e rapaz disse que foi atingido durante tentativa de roubo em uma casa noturna.

Em revista à vítima, foram encontrados 20 pinos de cocaína de R$ 27, divididos em notas de R$ 2. Questionado, rapaz confirmou ser proprietário da droga. Ele já tem passagens pelo crime de tráfico de drogas.

Por conta dos fatos, foram registrados dois boletins de ocorrência, sendo um por tentativa de homicídio, em que o rapaz figura como vítima, e outro por tráfico de drogas, onde ele consta como autor.

Ele permanece internado em observação, sob escolta policial, e não corre risco de morte.