CRIME NA FRONTEIRA Homem é executado a tiros

por pistolerios na fronteira No local do crime polícia achou facão com lâmina suja de sangue

Homem ainda não identificado foi executado com sete disparos de arma de fogo, na manhã de hoje, por volta das 7h40min, em Ponta Porã.

Conforme informações do site Porã News, o crime aconteceu quando a vítima seguia pela Rua 7 , esquina com a Rua 13, no Bairro Flamboyant, em frente a residência em construção.

A suspeita é de que a arma utilizada seria uma pistola 9mm. Testemunhas relataram que o homem transitava pela área quando foi alcançado por pistoleiros. Ninguém viu os suspeitos, apenas escutaram os disparos e quando foram ver a vítima estava caída no chão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima encaminhada até o Hospital Regional da cidade, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

No local onde o homem foi encontrado ficaram um boné, uma garrafa de pinga de propriedade da vitima e um facão. De acordo com agentes da Polícia Técnica e investigadores da Polícia Civil, que tem a frente do caso o delegado Edmilson Holler, o facão já teria sido utilizado na realização de outro crime, pois as lâminas estavam com manchas de sangue.

As autoridades policiais tentam descobrir se o objeto foi utilizado para alguma tentativa de homicídio ou até mesmo homicídio. A suspeita é de que a execução tenha sido motivada por vingança ou ajuste de contas.