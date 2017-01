VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA Fuzilado em caminhonete era pistoleiro

e matou dois em Campo Grande Ezequiel Espinosa morreu, hoje, depois de ser atingido por cinco tiros

O homem executado a tiros de fuzil, na manhã de hoje, em Ponta Porã, era pistoleiro e usava documentos falsos. Em um primeiro momento ele foi identificado como Victor Hugo Colman, mas depois de investigação a polícia descobriu que era Ezequiel Romeiro Espinosa, apontado como autor de duplo homicídio em Campo Grande. As informações são do delegado Lucas Soares Caires.

À reportagem do Portal Correio do Estado, o delegado contou que Espinosa foi atingido por cinco disparos de fuzil calibre 556 enquanto conduzia caminhonete na Avenida Marechal Floriano, na divisa com Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

O delegado teve acesso às imagens de câmeras de segurança do comércio local e adiantou serem quatro os suspeitos de participação na morte de Espinosa. "As primeiras informações que tivemos é que se trata de crime encomendado. E de fato parece ser um acerto de contas, como sempre ligado a atividades ilícitas", pontuou Caires.

Em relação a outra vítima, motociclista que passava pela avenida, o delegado disse que “em princípio, não tinha ligação com o fato e foi alvejado por engano. Parece que estava entregando currículos pela cidade. Estava no lugar errado e na hora errada”, lamentou.

HISTÓRICO

Em agosto do ano passado, Ezequiel atirou contra Magno Gauber Guimarães e Ailton Mário de Oliveira Ferreto em rua do bairro Nova Lima. Na ocasião, ele foi indiciado apenas por porte ilegal de arma de fogo porque, na visão do delegado, agiu em legítima defesa.

Informação inicial era de que Ailton e Magno tinham sido seguidos e mortos por pistoleiros em motocicleta. No entanto, durante apuração constatou-se que a dupla tinha ido ao endereço para matar Ezequiel, que ao perceber o risco, reagiu. Magno morreu ainda dentro do imóvel que estava Ezequiel e Ailton foi morto no carro Uno, quando tentava fugir.

Ezequiel teve envolvimento com a mulher de Ailton.