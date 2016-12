NA FRONTEIRA Funcionária do Ministério Público é executada a tiros em Pedro Juan Caballero Celia, de 28 anos, saiu da sede do prédio acompanhada de policial

Assistente do Ministério Público do Paraguai, Celia Eulalia Gomes, de 28 anos, foi executada a tiros, por pistoleiros, na tarde de hoje, por volta das 12h30min, em Pedro Juan Caballero - cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã (MS), quando seguia em veículo na companhia de agente da Polícia Nacional, Cristino Centurion.

De acordo com o site Porã News, Cristino conduzia o Fiat Strada quando pistoleiros, a bordo de motocicleta estrangeira interceptaram o veículo e realizaram 18 disparos de pistola 9mm contra carro.

Celia foi atingida pelos tiros, não resistiu aos ferimentos e morreu em clínica particular poucos minutos depois de ser socorrida. Já o policial perseguiu os pistoleiros e atropelou um deles, Julio Cesar Romero, de 33 anos, que em seguida foi levado ao Hospital Regional. O outro cúmplice fugiu e abandonou a motocicleta.