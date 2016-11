ESCAPOU Filhote de gavião vítima de ataque de cachorro é resgatado com asa quebrada Mulher que passava pelo local acionou o socorro

Filhote de gavião, bastante debilitado, vítima de ataques de um cachorro, foi resgatado na noite de sábado (19), por volta das 20h, em Ponta Porã, por veterinário acionado por uma pessoa que passava pelo local.

Diante do pedido de socorro, o médico Marcelo Resende, da ONG de Proteção Animal, especialista em clínica e cirurgia de animais silvestres, atendeu o animal.

Ao chegar no local o veterinário encontrou o filhote deitado em um cobertor, aparentemente com dor, imóvel, com diarreia e sangramento na asa direita com suspeita de fratura.

A ave foi removida ao Centro Veterinário e medicada. Exame de raio-x confirmou a fratura da asa direita, que foi imobilizada com fita, pois implantes metálicos são pesados.

​