Tráfico de drogas Falso vendedor de plantas é preso por transportar cocaína e crack em picape Polícia suspeitou porque haviam poucas mudas de plantas no veículo

Luciano Bonfim Rocha foi preso por tráfico de drogas depois de ser flagrado transportando cocaína e crack escondidos em uma picape, na tarde de ontem, na MS-164, em Ponta Porã.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), suspeito seguia em um Fiat Strada com placas de Herculândia (SP), no sentido Ponta Porã ao Distrito de Vista Alegre, quando foi abordado.

Ele se apresentou como vendedor de mudas de plantas frutíferas e disse que fazia vendas nas propriedades rurais da região, no entanto, como haviam poucas mudas no carro, policiais desconfiaram e revistaram o veículo.

Na parte externa do painel, próximo do limpador do para-brisas, foi localizado um compartimento onde estavam escondidos 19 tabletes de cocaína, que totalizou 10,5 quilos, e cinco tabletes de crack, que pesou dois quilos.

Suspeito foi preso e informou que levaria a droga até a Rodoviária de Campo Grande, onde outra pessoa estaria esperando. Pelo transporte, ele receberia R$ 2 mil.

Ainda segundo versão do suspeito, proposta foi feita por um desconhecido, que levou o carro e depois retornou com o veículo já carregado com os entorpecentes.

Luciano foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde foi autuado por tráfico de drogas. Drogas e o veículo foram apreendidos.