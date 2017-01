NA FRONTEIRA Pistoleiros passam por rua, perguntam

por vítíma e fazem 5 disparos Homem era conhecido como Camba e moradores de rua avisaram polícia

Pistoleiros executaram na madrugada de hoje, próximo a Rua Baltazar Saldanha, que divide Ponta Porã e Pedro Juan Cabalero, ex-presidiário que há poucos dias havia deixado o sistema carcerário. Até o momento a vítima não foi identificada, já que não carregava documentos, e a polícia aguarda contato de familiares.

De acordo com o site Porã News, moradores de rua informaram que o homem, que tem uma tatuagem no braço e outra no peito com os dizeres de “Mama e Papa”, morreu ao ser atingido por cinco tiros e era chamado de “Camba”.

Após sofrer o ataque a vítima tentou fugir, mas acabou morto. Camba havia deixado recentemente a Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, o que leva a crer que seja de origem paraguaia.

Para a polícia, testemunhas contaram que pistoleiro chegou no local e perguntou pelo homem. Ao encontrá-lo, realizou vários disparos de pistola do calibre .380. Após o ocorrido, a área foi isolada até a chegada da Polícia Técnica e dos investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG), coordenado pelo delegado Edmilson Holler. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) até que algum familiar faça o reconhecimento.