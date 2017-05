INVESTIGAÇÃO Jovem de 23 anos é executado a tiros

enquanto seguia para comprar remédios Suspeitos estavam em uma motocicleta e chegaram atirando

Francisco Irala, de 23 anos, foi morto a tiros de pistola no fim da manhã de hoje, em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã. Rapaz havia parado para comprar remédios quando foi surpreendido pelos suspeitos, que chegaram atirando.

Conforme o Porã News, vítima estacionou sua caminhonete Nissan em frente a um local que comercializa medicação caseira, quando foi abordado pelos atiradores, armados com pistola 9mm.

Vários tiros foram disparados e mesmo ferido, o eletricista tentou fugir, mas caiu dois metros à frente e morreu no local. A Polícia Nacional do Paraguai foi acionada.

De acordo com a noiva de Francisco, ele envolveu-se em um acidente com morte que aconteceu na última segunda-feira (15). O eletricista também tinha trabalhado para o empresário e fazendeiro Pedro Alcides Ortiz, também executado a tiros no dia 22 de março.

Caso será investigado pelos agentes da Divisão de Homicídios, que não descartaram a possibilidade de vingança por parte de organizações criminosas da cidade.