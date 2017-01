APREENSÃO MILIONÁRIA Polícia apreende nove toneladas de agrotóxicos avaliados em R$ 10 milhões Condutor e batedor foram presos na noite de ontem

Carlos Roberto Lemes Sales, de 45 anos, morador de Ribas do Rio Pardo e Eugenio Alonso Neto, de 69, de Ponta Porã, foram presos na noite de ontem, pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), com aproximadamente nove toneladas de defensivos agrícolas contrabandeados do Paraguai avaliada em R$ 10 milhões.

A prisão ocorreu durante bloqueio policial na MS-164, na região de Ponta Porã. Na ocasião, Carlos, condutor do caminhão Mercedes Benz, foi abordado para fiscalização de rotina. Foi constatado que o veículo estava carregado de defensivos agrícolas de origem paraguaia, sem a devida documentação da legal importação e eventuais desembaraços alfandegários, o que configurou contrabando.

Para a polícia, Carlos disse que foi contratado para pegar o caminhão carregado em Ponta Porã e levá-lo até Campo Grande. Pelo serviço receberia R$ 2,5 mil. Carlos contou ainda que recebia instruções no caminho por um rádio amador, de uma pessoa que fazia o serviço de batedor em uma caminhonete de cor branca.

Policiais fizeram diligências na área e localizaram, próximo ao distrito de Vista Alegre, uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, de cor branca, com placas de Campo Grande, conduzida por Eugenio, que relatou ser o proprietário do caminhão que levava a carga de defensivos agrícolas, porém, não sabia dizer quem seria o dono da carga.

O frete, segundo Eugenio, custou aproximadamente R$ 40 mil e seria pago após a entrega dos defensivos, na Capital. Já a carga, que é bem diversificada, foi avaliada inicialmente em R$ 3 milhões, mas pode chegar a R$ 10 mi, de acordo com delegado responsável pelo flagrante na delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.