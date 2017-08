FRONTEIRA Idoso de 74 anos é preso por transportar

11 toneladas de maconha em caminhão Entorpecente foi levado para sede da PF na cidade de Ponta Porã

Polícia Federal (PF) apreendeu na tarde de hoje 11 toneladas de maconha que estavam escondidas em meio a sacos de milho, armazenadas em carreta, em Ponta Porã.

De acordo com a Polícia Federal, um idoso de 74 anos confessou ser o proprietário do caminhão e foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Apreensão ocorreu depois que policiais receberam a informação de que um caminhão de cor alaranjada estaria sendo preparado com grande quantidade de maconha, para realizar o transporte da droga.

Por conta da denúncia, várias diligências foram realizadas na cidade e, por volta do meio dia, foi localizado um caminhão que batia com as informações.

Foi feita abordagem para verificação e, inicialmente, motorista, morador de Amambai, alegou que transportava apenas milho na carga. Em rápida verificação, policiais encontraram a droga.

Após o flagrante, suspeito confessou o crime e disse que receberia R$ 30 mil para levar a maconha até a cidade de São Paulo. Milho seria descarregado no Porto de Santos (SP).

Ele informou ainda que o caminhão foi carregado com o milho em uma cidade que ele não se lembrava o nome e que a maconha foi armazenada em meio a carga em Ponta Porã.

Idoso é motorista profissional e já foi preso por homicídio há 14 anos, quando disse ter matado um homem que queria roubar seu caminhão. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal, de onde deve ser transferido para o Presídio Ricardo Brandão, em Ponta Porã.