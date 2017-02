CRIME BRUTAL Depois de ser segurado e esfaqueado, homem é afogado até morrer Mário Fernandes da Silva, 41 anos, tinha vários cortes de faca pelo corpo

Crime brutal aconteceu na madrugada deste sábado, em Ponta Porã. Depois de ser segurado por mulher e esfaqueado, Mário Fernandes da Silva, 41 anos, foi levado para rio e morto afogado. Quatro pessoas foram presas apontadas por envolvimento no assassinato e identificadas pela polícia como Gerson Cardoso Escobar, 28 anos, o irmão dele Delson Cardoso Escobar, Luis Carlos de Oliveira Amarilha, ambos de 31 anos, e Rosineide Porfírio de Mattos, 34.

De acordo com Boletim de Ocorrência, por volta das 9h30min, pessoas que passavam por ponte do Rio São João viram o corpo e comunicaram policiais militares. No local, foi constatado que Mário tinha três perfurações, aparentemente causadas por faca, nas costas, duas na cabeça, e outras três no tórax.

Testemunha que presenciou o homicídio foi localizada e declarou que os autores estavam na casa de Mário, consumindo bebidas alcoólicas, quando começaram a discutir. O motivo da briga seria Rosineide, a qual Mário teria paquerado e os amigos não teriam gostado.

A testemunha dormia, por volta das 4h30min quando escutou a briga e viu Rosineide segurando Mário, enquanto Gerson, Delson e Luis Carlos desferiam golpes de faca. Depois, a vítima foi levada ainda viva para trecho do rio, onde foi afogada até morrer.

Os três homens envolvidos no crime foram presos na casa onde moravam. A mulher apresentou-se na delegacia e ficou detida. O registro policial não descreve se o pivô do crime tem relacionamento amoroso com algum dos autores.