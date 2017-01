Ponta Porã Depois de matar motorista, bandido

abandona carro com metralhadora Tiroteio foi registrado no fim da manhã de hoje, em Ponta Porã

Motorista foi morto e motociclista ficou gravemente ferido no fim da manhã desta terça-feira durante tiroteio em Ponta Porã, perto da Avenida Marechal Floriano, na divisa com Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Informações iniciais indicam que motorista de caminhonete identificado como Victor Hugo Colman foi morto com vários tiros disparados por ocupante de Volkswagen Gol.

O autor que estava com arma de grosso calibre fugiu depois do crime. A arma, aparentemente uma metralhadora, foi deixada no carro abandonado pelo criminoso, que teria fugido a pé para o Paraguai.

A outra vítima que ficou gravemente ferida um motociclista que ainda não se sabe se era alvo do bandido ou se foi atingido por bala perdida.