Ousadia Criminosos armados roubam

comerciantes e político no centro Bandidos fugiram levando três veículos, sendo duas caminhonetes

Comerciantes e político de Ponta Porã, que não tiveram os nomes divulgados, ficaram na mira de armas de fogo de integrantes de organização criminosa e tiveram seus veículos roubados. Assalto aconteceu por volta das 12h de hoje, no centro da cidade, na região de fronteira do Brasil com Paraguai.

De acordo com site Porã News, as vítimas estavam na R foram abordadas por cinco criminosos armados, que fugiram depois de roubar duas caminhonetes, modelos Hilux e S-10, além de um veículo Fiat Strada.