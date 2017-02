EXECUTADO Amordaçado, homem é executado

e tem pés e mãos amarrados Homem estava sem documento e ainda não foi identificado

Corpo de homem ainda não identificado foi encontrado na tarde de hoje, por volta das 12h, em estrada vicinal, próximo ao aterro sanitário de Ponta Porã. As mãos e os pés estavam amarrados com cadarço e a boca amarrada com uma camiseta.

No homem foram encontrados três tiros, segundo o site Porã News. O caso foi atendido pela Polícia Militar, Polícia Técnica, investigadores do Serviço de Investigações Gerais (SIG) e delegada responsável pelo caso, Sueili de Araujo Lima Rocha.

A vitima aparenta idade entre 20 e 28 anos. Suspeita é de que o homem tenha sido sequestrado e torturado em outro local e posteriormente levado até estrada vicinal, onde foi executado com três disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) a espera dos familiares.