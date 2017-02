Centro Condutor para em semáforo

e pistoleiros executam passageiro Ex-presidiário foi assassinado com tiros de pistola calibre .9 milímetros

Ex-presidiário Claudenilson Duarte Martines foi executado a tiros de pistola calibre .9 milímetros. Homicídio aconteceu por volta das 9h30 de hoje em cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Duque de Caxias, no centro de Ponta Porã.

De acordo com testemunhas, Claudenilson era passageiro de um veículo Saveiro. No momento em que condutor do carro parou no semáforo que há no cruzamento, pistoleiros que estavam em uma moto se aproximara e efetuaram os disparos contra a vítima, que morreu no local. Em seguida, os autores fugiram.