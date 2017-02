ACIDENTE Condutor desvia de ciclista, atropela

família e bebê de dois meses morre Criança de quatro anos e casal foram socorridos e estão internados

Bruno Caique Caceres Cunha, de dois meses, morreu atropelado por carro que desviou de ciclista, na manhã de hoje, na BR-463, próximo ao distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã. Os pais do bebê, o paraguaio Paulo Cristóvão (28), Lediane Medina Gimenez (24) e o menor P.H.G, de quatro anos, ficaram feridos.

De acordo com informações do Porã News, rapaz de 26 anos conduzia um Fiat Uno pela rodovia, quando teria desviado de um ciclista e acabou atropelando a família que seguia a pé pelo acostamento.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos e encaminhou as vítimas até o Hospital Regional de Ponta Porã, mas o bebê não resistiu e morreu na viatura de resgate.

A criança de quatro anos está internada em estado grave. Já os pais estão fora de risco de morte.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil foram ao local do acidente e constataram embriaguez de 0,03 g/l no condutor do Uno, que foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Acidente na BR-463 aconteceu na manhã deste domingo, em Ponta Porã (Foto: Porã News)

