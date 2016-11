TRÂNSITO Ciclista morre atropelado e motorista envolvido é preso por embriaguez Policiais apreenderam lata com metade de cerveja, dentro de carro

O ciclista Feliciano Vargas, 73 anos, morreu atropelado por volta das 18h40min de ontem, em frente à pista do aeroporto internacional de Ponta Porã, na BR-463. Lata de cerveja foi encontrada no automóvel envolvido no acidente e o motorista, de 23 anos, foi preso por embriaguez ao volante.

De acordo com Boletim de Ocorrência, o rapaz que dirigia Gol declarou que transitava pela rodovia quando percebeu que havia atropelado o ciclista. Ele disse, ainda, que não notou a aproximação da vítima.

Depois da batida, o jovem freou e parou cerca de 46 metros distante do ponto do impacto. No carro, havia passageiro que sofreu cortes no rosto.

Policiais vistoriaram o Gol e encontraram lata com metade de cerveja no encosto de trás do banco do passageiro. O motorista foi levado para delegacia e se recusou a fazer teste de bafômetro. No entanto, teve que assinar termo de constatação de embriaguez e foi detido.