VIOLÊNCIA Casal é encontrado morto com tiros de pistola em cama em Ponta Porã Criança estava no local do crime, mas não é possível afirmar se presenciou a cena

16 JAN 2017 Por MARESSA MENDONÇA 17h:47

A Polícia Civil investiga a morte de casal em assentamento localizado às margens da BR-463 em Ponta Porã. Eles foram encontrados, na tarde de hoje, em cima da cama e tinham ferimentos causados por pistola. O filho das vítimas, de três anos, também estava no local e foi entregue ao avô. A suspeita é a de que o crime tenha ocorrido na sexta-feira e ainda não há informações sobre os criminosos. O delegado Edmilson Holler informou que policiais rodoviários federais passavam pela rodovia quando viram a criança sozinha e foram até o barraco, onde encontraram os corpos. Polícia Civil e perícia foram acionados e apreenderam cápsulas de pistola calibre 765 no local do crime. Até o fechamento da matéria, a polícia ainda não tinha identificação das vítimas e aguardava avô da criança na delegacia. Também não há informações sobre a quantidade de tiros que atingiu o casal. “Informação preliminar que temos até o momento é que o homem tinha passagens pela polícia e o crime pode ter sido causado por vingança, mas vamos investigar”, pontuou o delegado.

