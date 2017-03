Investigação Casal é executado com tiros de

pistola em estação ferroviária Eles foram identificados como Rodrigo Vider e Marta Ferreira dos Santos

Rodrigo Vider, de 26 anos, e a namorada Marta Ferreira dos Santos, de 22 anos, foram executados a tiros hoje de manhã. O duplo homicídio aconteceu em um barraco construído em área invadida na estação ferroviária, na cidade de Ponta Porã.

De acordo com o site Ponta Porã Informa, não se sabe a motivação do crime, mas apenas que os autores chegaram no local e assassinaram as vítimas com tiros de pistola calibre .40 milímetros.

Equipes da Polícia Militar e Perícia foram acionadas e investigadores apuram o caso.