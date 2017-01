CRIME Casal de brasileiros é executado a tiros

por pistoleiros no Paraguai Terceira pessoa que estava no veículo sobreviveu

Os brasileiros Pablo Yaquet, de 41 anos, e Milena Soares Bandeira, de 26, foram executados, no início da tarde de hoje, por volta das 13h, na Rua Dionisio Jara, esquina com a Rua Tenente Lilio Cantalupi, no Bairro Republica, em Assunção, capital do Paraguai, dentro da caminhonete Toyota que ocupavam.

A irmã da vítima, que também estava no veículo e não corre risco de morte, contou que os três visitavam parentes e haviam passado as festas de final de ano na cidade. A sobrevivente informou que desconhece as causas do ataque, conforme o site Porã News.

Pablo morava na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e Milena em Dourados. Os tiros partiram de pistoleiros que transitavam a bordo de caminhonete GM, de cor preta. Após ataque os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados.

Agentes da Polícia Nacional Paraguaia fazem buscas pelos autores e trabalham com a hipótese de que os pistoleiros seguiram as vítimas desde a fronteira até a Capital do Paraguai, onde ocorreu o crime.