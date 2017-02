Ponta Porã Casa de pistoleiro morto há

1 semana é atacada a tiros Esposa afirma que recebeu ameaças por telefone

Casa de pistoleiro que foi fuzilado no ultimo dia 24 foi foi alvo de diversos disparos na noite de ontem (31), no Centro de Ponta Porã. O morador da casa era Ezequiel Espinosa, pistoleiro que foi morto com cinco tiros quando passava pelo centro da cidade com uma caminhonete.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela esposa de Ezequiel, por volta das 22h alguns homens efetuaram diversos disparos de arma de fogo calibre 9mm em direção a casa onde estava com os filhos, o irmão e a cunhada.

A esposa informou que a cunhada recebeu uma ligação informando que a casa seria incendiada a qualquer momento e que se ela procurasse a polícia seria bem pior. A denúncia foi registrada na Delegacia de Ponta Porã e o caso será apurado.