ATENTADO Carro de luxo de filho de deputado é atingido por 30 tiros de pistola 9mm Dono do veículo disse desconhecer possíveis desafetos

Veículo do filho do deputado paraguaio Wilfrido Villanueva, do Departamento de Amambay, foi alvo de disparos de arma de fogo, na noite de ontem, em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

Conforme o site Porã News, homens a bordo de caminhonete Toyota Hilux foram os responsáveis pelos disparos que atingiram o carro de David Villanueva.

O veículo estava estacionado na Rua 15 de Agosto, com a Rua Manuel Dominguez, no Bairro Virgem de Caacupe quando foi metralhado com mais de trinta disparos de arma 9mm.

David alegou que não sabe o motivo do ataque, já que não teria problemas com ninguém e nem teria recebido qualquer tipo de ameaça.

Suspeitos ainda não foram detidos. Agentes da Seção de Investigação de Delitos da Policia Nacional e da Divisão de Criminalística investigam o caso.