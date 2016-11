SEGURANÇA Brasileiros são presos na fronteira com armamento pesado e munições Placa de caminhonete em que suspeitos estavam foi alterada

O paraguaio Rony Ayala Benitez, de 29 anos, e os brasileiros Jonathan Carlos Gonçalves, de 32, Diovany Luis Bello, de 21 e Civeriano Alves de Araujo, foram presos, na tarde de ontem, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã, com caminhonete carregada com fuzis, pistola, e munições.

Conforme o site Porã News, a placa do veículo Toyota Hilux em que os suspeitos estavam foi alterada. Os quatro foram detidos pela polícia nacional paraguaia durante fiscalização realizada na cidade.

Com o grupo, foram apreendidos três fuzis, quatro pistolas calibre 9mm além de vários carregadores municiados. Deste último, os quatro não informaram a origem nem como as armas seriam usadas na região de fronteira.