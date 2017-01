LIGAÇÃO PERIGOSA Executado com namorada seria

mandante de morte de Rafaat Pablo teria ainda encomendado a morte de Jorge Rafaat

Paulo Marques, de 41 anos, brasileiro executado na tarde de ontem, na capital do Paraguai, Assunção, seria braço direito do narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, que cumpre pena no Paraguai, ele é suspeito de ser o mandante da morte do traficante Jorge Rafaat Toumani, ocorrida no dia 15 de junho de 2016, em Pedro Juan Caballero, conforme o jornal paraguaio ABC Color.

Pablo foi morto na companhia da namorada, a douradense Milena Souza Bandeira, estudante de medicina na cidade paraguaia, e teria ligação com Rafaat, porém, a apuração do caso leva a outra vertente.

De acordo com a publicação, fontes policiais disseram que o brasileiro era quem administrava o dinheiro de Pavão, com isso, teria visitado constantemente o narcotraficante na cadeia, em território paraguaio.

O casal, que passava final de ano com amigos e parentes foi executado na companhia da irmã de Milena, que saiu ilesa do atentado. O grupo foi cercado por outro veículo que efetuou vários disparos contra o casal, que morreu na hora.

O Chevrolet S-10 usado na emboscada foi encontrado abandono no Bairro São Vicente, na capital paraguaia. O veículo seria de um brasileiro identificado como Flávio Cavalheiro de 50 anos.

Jarvis e Rafaat lutavam pelo controle do narcotráfico da fronteira entre Brasil e Paraguai. Com a morte de Jorge, grupos de criminosos brasileiros estariam lutando para adquirir o controle do tráfico no local.