ECONOMIA Black Friday na fronteira oferece

50% de desconto no estoque Estimativa é que 100 mil turistas passem pela cidade durante promoção

Por MARIANE CHIANEZI, COM ASSESSORIA

Com expectativa de movimentar US$ 30 milhões, a Black Friday Fronteira foi lançada na manhã desta quinta-feira (17) na Fecomércio-MS, em Campo Grande.

Os organizadores estimam que 100 mil turistas devem passar nas lojas durante o período da promoção. Neste ano, haverá participação de 150 lojistas entre os de Ponta Porã e de Pedro Juan Caballero (Paraguai), onde descontos chegam a 50%.

A 6ª Black Friday Fronteira será realizada entre os dias 7 e 10 de setembro nas lojas de Pedro Juan Caballero (Paraguai), e nos dias 8 e 9 do mesmo mês em Ponta Porã (Brasil).

Turistas que devem passar pela cidade brasileira no período de promoções devem movimentar a rede hoteleira, restaurantes e postos de combustível.

Além disso, estimativa é que também muitos paraguaios atravessem a divisa para comprar eletrodomésticos, móveis e vestuário na cidade sul-mato-grossense. Paraguaios representam de 40% a 50% dos clientes do comércio de Ponta Porã.

No ano passado, a Black Friday Fronteira atingiu o segundo melhor resultado da história e otimismo permanece para este ano.

Reunião na Fecomércio-MS contou com a presença Amauri Ozório Nunes, presidente do Sindicado do Comércio Varejista de Ponta Porã e da Associação Comercial e Empresarial da cidade; e Alejandro Aranha, presidente da Câmara de Indústria, Comercio e Turismo de Pedro Juan Caballero.