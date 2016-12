PERSEGUIDO Após atirar em homem em bar, autor

cai de moto em buraco e é preso Vítima foi atingida por dois tiros, mas está estável, segundo policiais

Após atirar em homem durante confusão em bar, Fábio Antônio, 29 anos, foi detido quando tentava fugir de motocicleta. A prisão aconteceu depois de ele cair em buraco em via pública. O crime aconteceu por volta da 1h30min de hoje, no estabelecimento comercial que fica na Rua dos Engenheiros, no Jardim Ivone, em Ponta Porã.

Testemunhas declararam para policiais militares que a vítima havia se envolvido em briga com outros clientes do bar e que, em determinado momento, Fábio sacou arma de fogo e atirou. A vítima, de 24 anos, foi atingida por dois disparos e levada para hospital. O estado de saúde dela é estável, segundo policiais. Depois de cometer a tentativa de homicídio, o autor fugiu em moto Star SK 110.

PRISÃO

Em buscas pela cidade, militares se depararam com motociclista que após ver a viatura fugiu. Ele foi perseguido e acabou sofrendo queda ao passar por buraco no meio de rua. Ainda assim, ele tentou fugir a pé, mas acabou se entregando.

Fábio confessou que tentou fugir porque havia atirado em uma pessoa em bar. A arma que utilizou ele disse que havia jogado no meio do caminho. No entanto, ela não foi encontrada. O rapaz foi preso em flagrante e levado à delegacia.