Tráfico de drogas Polícias Federal e Militar apreendem

4 toneladas de maconha em rodovia Droga estava escondida em meio a carga de aveia

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, apreendeu ontem (22) quatro toneladas de maconha em carreta, na rodovia MS-164, em Ponta Porã. O condutor do veículo, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante.

Segundo informações da PF, os policiais abordaram o condutor do caminhão Scania com reboque, mas durante conversa com o condutor, ele não soube responder as perguntas dos agentes.

Policiais decidiram revistar o veículo e, após subir a lona da carreta, sentiram o cheiro forte do entorpecente em meio a carga de aveia e motorista acabou confessando que transportava a droga.

Ele informou aos policiais que receberia cerca de R$ 10 mil pelo transporte da maconha. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas.