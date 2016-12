TRABALHO CONJUNTO Polícias do Brasil e Paraguai prendem

cinco pessoas na fronteira em 1 semana Cooperação foi firmada entre autoridades dos dois países

Trabalho conjunto de policiais brasileiros e paraguaios resultou na prisão de cinco pessoas em menos de uma semana na fronteira. Uma caminhonete roubada também foi recuperada.

O último caso aconteceu hoje de manhã, quando foragido da Cadeia Pública de Marechal Rondon (PR) foi localizado na cidade de Katuete, que fica a 70 quilômetros de Mundo Novo. O rapaz de 20 anos responde a diversos crimes, entre eles o de assassinato de uma mulher. Ele havia fugido em 31 de outubro deste ano com outros 38 presos, ao usarem buraco aberto na parede da cadeia.

Agentes da Polícia Nacional Paraguaia identificaram o suspeito escondido na casa do pai e entraram em contato com os colegas de Mundo Novo para confirmar a situação dele.

"Ele então foi levado até o Posto Fiscal Leão da Fronteira, situado em Mundo Novo, no limite entre o Brasil e o Paraguai, onde por intermediação de Militares lotados no Terceiro Pelotão de Mundo Novo, o procurado e seu genitor, foram entregues a uma equipe do Batalhão de Fronteira de Guaíra (PR)", informou nota da Polícia Militar.

Ontem (13), foi possível efetuar a prisão de quatro suspeitos de roubo a uma Hilux, ocorrido em Fátima do Sul na madrugada de domingo (11). O veículo também foi recuperado. Policiais civis e militares atuaram nessa operação também.

O outro caso envolvendo cooperação entre os dois países foi na sexta-feira (9), quando foragido de Marechal Rondon (PR) foi devolvido à PM de Mundo Novo por policiais paraguaios. O foragido foi encaminhado ao Paraná.