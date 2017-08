câmera filmou Policial estaciona viatura e vândalos

destroem porta e vidro do carro Rondas foram feitas, mas suspeitos não foram identificados

Uma Palio Weekend Adventure da Polícia Militar de Paranaíba teve a lataria amassada e vidro da janela totalmente destruído em ato de vandalismo cometido no sábado, por volta do meio-dia. A viatura estava estacionada no bairro Santo Antônio, na Rua Abel Rodrigues de Freitas.

O policial militar condutor do veículo havia parado para almoçar e quando saiu do local onde estava, encontrou os danos. Outras guarnições foram avisadas, mas os suspeitos do vandalismo não foram encontrados.

Perícia criminal foi realizada para registrar em laudo o estrago no veículo público. Câmeras de segurança na região podem ter filmado a ação e as imagens foram requisitadas para ajudar na apuração e encontrar os autores.

O boletim de ocorrência foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba, pelo delegado Francisco Antônio Moreira.

Novas diligências devem ser feitas para tentar encontrar os suspeitos do dano à viatura. Até a publicação desta matéria ninguém ainda tinha sido identificado.