Não resistiu Policial civil morre depois de colidir motocicleta em carreta bitrem Causas do acidente ainda serão apuradas pela polícia

Investigador da Polícia Civil morreu após colidir a moto que pilotava em uma carreta bitrem, ontem (1°), por volta das 19h, na Rua Mato Grosso do Sul, região Central de Eldorado. Investigador identificado como Francisco Leonidas Nunes de Oliveira, de 41 anos, não resistiu aos ferimentos da colisão e morreu ao chegar na unidade de saúde.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policial que conduzia a motocicleta CB 600 Hornet, seguia pela Rua Mato Grosso do Sul, quando colidiu com a carreta Mercedes Benz acoplada a semirreboques. Causas do acidente ainda serão apuradas pela polícia.

Vítima foi encontrada no local ainda com sinais vitais e chegou a ser socorrida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado até o Hospital Municipal de Eldorado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na entrada da unidade de saúde.

Condutor da carreta não sofreu ferimentos graves e foi encaminhado até a delegacia para prestar esclarecimentos. Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Eldorado, onde vítima trabalhava.