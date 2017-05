Policial civil é flagrado transportando 45 quilos de cocaína em veículo

Felpuda

Conhecida entidade, de forte ação política, com cerca de 25 mil filiados, teve alguns dos seus representantes levando ‘’baile’’ em recente disputa para comandar certo partido. Como perdeu os anéis, e para não perder os dedos, as figurinhas articularam internamente e, com isso, haverá chapa única para o futuro comando da entidade, que será eleito em junho. O candidato a presidente foi o líder dos rebeldes no confronto político. Ester Figueiredo